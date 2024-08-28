دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أنه "من المحتمل" أن ينهي مسيرته الكروية في نادي النصر، الناشط في الدوري السعودي للمحترفين.

كان رونالدو قد انضم لفريق "العالمي" في يناير/ كانون الثاني 2023، ويرتبط معه بعقدٍ يمتد حتى صيف 2025.

في حوار مع قناة "ناو" البرتغالية، قال اللاعب، البالغ من العمر 39 عامًا، عن تعليق حذائه: "لا أعلم إن كنت سأعتزل قريبًا، خلال عامين أو ثلاثة، ولكن على الأرجح سأعتزل هنا في نادي النصر"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "أنا سعيد في هذا النادي، وأشعر بالسعادة في هذا البلد أيضًا، أنا سعيد باللعب في المملكة العربية السعودية، وأريد الاستمرار".

وأوضح كريستيانو رونالدو أنه يرغب بمواصلة اللعب مع منتخب بلاده، مؤكدًا أن قرار الاعتزال الدولي سيكون "مدروسًا بشكل جيد".

قال رونالدو: "عندما أترك المنتخب الوطني لن أخبر أحدًا مسبقًا، وسيكون قرارًا عفويًا للغاية من جانبي، ولكن أيضًا مدروسًا جيداً، في الوقت الحالي، ما أريده هو أن أكون قادراً على مساعدة منتخبي في مبارياته المقبلة، أمامنا بطولة دوري الأمم الأوروبية وأود حقًا أن أشارك فيها".

وأشار النجم البرتغالي إلى أنه لن يكون مهتمًا بالتدريب بعد اعتزاله لعبة كرة القدم، قائلًا: "هذا الأمر لا يخطر ببالي".