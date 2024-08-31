دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النجم المصري محمد صلاح إنه تغيّر كثيراً وتطور بعد أن قضى 7 سنوات في نادي ليفربول الإنجليزي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً قد انضم لصفوف فريق "الريدز" في عام 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين حقق عدداً من الإنجازات الفردية والجماعية.

في تصريحات نقلها موقع نادي ليفربول الرسمي، قال صلاح: "لقد تغيّرت كثيراً، كشخص، أنت تنمو، أطفالي أصبحوا من سكان ليفربول الآن، يتحدثون اللهجة ذاتها أيضاً، لذا، فهذا تغيير كبير، كلاعب أيضاً، تطورت كثيراً وتحسنت كثيراً، الآن أنا أحد اللاعبين ذوي الخبرة في الفريق، لقد فزت بكلّ شيء تقريباً مع الفريق، ولكن دوري تغيّر أيضاً في الملعب وخارجه".

وأضاف: "أشعر الآن أني أصبحت على دراية بكل شيء في اللعبة، وأصبحت أكثر هدوء وأعرف كرة القدم أكثر من ذي قبل، عندما تصل إلى هنا، تكون صغيراً حقاً، وتكون متحمساً معظم الوقت ولا يمكنك التحكم في مشاعرك في اللعبة، لكن الآن يمكنك التعامل مع الأمر جيدًا لأنك اكتسبت المزيد من الخبرة وتتعامل مع المواقف كما فعلت 100 مرة من قبل، الآن يمكنك التحكم في مشاعرك في اللعبة، ومحاولة تقديم مثال جيد للاعبين الشباب".

عن الفارق في أسلوب اللعب بين المدرب السابق يورغن كلوب والمدرب الحالي أرني سلوت، قال محمد صلاح: "الأمر مختلف تماماً عما كان عليه من قبل، الآن نحاول السيطرة على الكرة طوال الوقت، لا أقول إن الأمر لم يكن كذلك من قبل، لكن قبل ذلك لم يكن هذا هو الشيء الأول حقاً، لأنه مع كلوب حاولنا في معظم الأوقات شن هجمات مرتدة أو الضغط المضاد، ومحاولة الحصول على الكرة في أعلى مستوى ممكن".

وأكمل: "الآن لا نزال نفعل ذلك بالتأكيد، ولكن أيضاً عندما تكون الكرة بحوزتك يكون لديك المزيد من الوقت للاحتفاظ بالكرة ومحاولة تحريك الكرة فقط، لذا، هناك المزيد من الاستحواذ على الكرة".

وعن تكيفه مع أسلوب لعب أرني سلوت، قال: "من الطبيعي عندما تستمر في القيام بالأشياء لمدة 7 أو 8 سنوات، فإنك تكون مبرمجاً دون وعي للتكيف، لذلك كان المدرب الجديد، وخاصة في فترة ما قبل الموسم، على دراية بذلك".