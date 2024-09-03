ماذا قال رونالدو عن موعد اعتزاله اللعب مع منتخب البرتغال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، إنه سيعتزل اللعب مع منتخب البرتغال عندما يشعر بأنه غير قادر على تقديم أي مساعدة.

كان اللاعب البالغ من العمر 39 عاما التحق بصفوف منتخب بلاده، الاثنين، استعدادا لخوض مباراتين أمام كرواتيا وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي: "عندما يحين الوقت، سأنتقل إلى مرحلة أخرى، لن يكون اتخاذ قرار الاعتزال الدولي صعباً، إذا شعرت بأنني لم أعد أقدم أي شيء، فسأكون أول من يغادر"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

ورفض كريستيانو رونالدو حسم مشاركته أو عدمها مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعن خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي في بطولة "يورو" 2024، التي أقيمت في ألمانيا، قال: "كانت توقعات الناس حول (مشاركة) المنتخب الوطني مرتفعة للغاية".

وكان رونالدو عانى خلال مشاركته في البطولة من قلة الأهداف، إذ سجل هدفا واحدا فقط بعد خوض 5 مباريات.

ويمتلك نجم نادي النصر برصيده 212 مباراة دولية، أحرز فيها 130 هدفا وقدّم 40 تمريرة حاسمة.