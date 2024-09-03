دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، و أبرمت أندية عددا من الصفقات المحلية والأجنبية، لتدعيم صفوفها استعدادا لمنافسات موسم 2025/2024.

نستعرض فيما يلي قائمة بأسماء اللاعبين المغادرين والقادمين لأندية المقدمة في الدوري السعودي للمحترفين، الهلال والنصر والأهلي والاتحاد:

الهلال

المغادرون: سلمان الفرج، صالح الشهري، متعب المفرج، محمد جحفلي، محمد برناوي، عبد الإله المالكي، رياض الأسمري، معاذ فقيهي، أحمد آل جبيع، عبدالله الزيد، فيصل الأسمري، أحمد أبو راسين، صهيب الزيد، سعود عبد الحميد، مصعب الجوير، حبيب الوطيان، عبد الله رديف، محمد البريك، البرازيلي ماثيوس بيريرا ومواطنه ميشايل.

القادمون: متعب الحربي، خالد الغنام، البرتغالي جواو كانسيلو، البرازيلي ماركوس ليوناردو.

النصر

المغادرون: وليد عبد الله، محمد قاسم، مرزوق تمبكتي، فهد الزبيدي، عبدالله مادو، يوسف حقوي، عبدالعزيز العليوة، محمد صهلولي، عبدالإله العمري، مشاري النمر، أمين بخاري، الكولومبي دافيد أوسبينا، الإيفواري سيكو فوفانا، البرازيلي أليكس تيليس.

القادمون: سالم النجدي، البرازيلي بينتو كريبسكي ومواطناه ويسلي تيكسيرا وآنخيلو غابرييل، الفرنسي محمد سيماكان.

الاتحاد

المغادرون: نايف عسيري، مد الله العليان، سويلم المنهالي، سلطان الفرحان، هارون كمارا، حسين العيسى، زياد الصحفي، رغدان مطري، صالح العمري، زكريا هوساوي، همام الهمامي، صالح الوحيمد، فرحة الشمراني، مروان الصحفي، فيصل الغامدي، عبدالله المعيوف، البرتغالي جواو بيدرو "جوتا"، المغربي عبدالرزاق حمدالله، المصري أحمد حجازي، البرازيلي رومارينيو ومواطنه مارسيلو غروهي.

القادمون: حامد الغامدي، حامد الشنقيطي، سعد آل موسى، أحمد الغامدي، عوض الناشري، طلال حاجي، معاذ فقيهي، صالح الشهري، عبدالإله العمري، الفرنسي حسام عوار ومواطنه موسى ديابي، الصربي بريدراغ رايكوفيتش، البرتغالي دانيلو بيريرا، الهولندي ستيفن بيرغوين.

الأهلي

المغادرون: إبراهيم الزبيدي ، مراد خضري، يونس الشنقيطي، أيمن فلاتة، فيصل الصبياني، عبدالباسط هندي، هيثم عسيري، الفرنسي آلان سان ماكسيمان.

القادمون: البرازيلي ألكسندر غوميز، الإنجليزي إيفان توني.