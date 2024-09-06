ريال مدريد يوجه رسالة إلى رونالدو.. هذا ما جاء فيها

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
ريال مدريد يوجه رسالة إلى رونالدو.. هذا ما جاء فيها
Credit: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي ريال مدريد الإسباني على توجيه رسالة تهنئة إلى كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، بعد وصوله للهدف رقم 900 في مسيرته الكروية.

وصل اللاعب البالغ من العمر 39 لهذا العدد من الأهداف، بعد تسجيله هدفا خلال مباراة جمعت منتخب بلاده ومنتخب كرواتيا، الخميس، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

وجاء هدف رونالدو عند الدقيقة 34 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، ليساهم في فوز زملائه بنتيجة 1/2.

قد يهمك أيضاً

لا يتوقف عن التسجيل.. رونالدو يصل للهدف رقم 900 في مسيرته

وقال فريق "الميرنغي" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إنجاز تاريخي آخر، 900 هدف في مسيرة أحد الأساطير في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم العالمية".

وأضاف: "تهانينا لك يا عزيزينا كريستيانو رونالدو، النادي وجماهيره فخورون بك دائما".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.