دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تفاعلا، بعدما كشف عن نفاد تذاكر مباراة فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، التي ستُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الخميس: "نفدت جميع تذاكر المواجهة التاريخية بين الأهلي والزمالك على كأس السوبر الإفريقي ضمن فعاليات موسم الرياض، ملعب المملكة أرينا".

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية في منشور سابق، الخميس: "في الرياض، قمة الكرة الإفريقية تجمع الأهلي والزمالك على كأس السوبر الإفريقي ضمن فعاليات موسم الرياض، المملكة أرينا، 27 سبتمبر".

وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع تدوينة تركي آل الشيخ، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي:

وكان تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق، أنه سيتم بالتعاون مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، استضافة موسم الرياض لنهائي كأس السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونادي الزمالك المصريين.