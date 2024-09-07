تعليق "طريف" من كروس على وصول رونالدو لهدفه رقم 900

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق اللاعب الألماني السابق توني كروس على وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للهدف رقم 900 في مسيرته الكروية، ليكون أول رجل على مر التاريخ ينجح في تسجيل هذا العدد من الأهداف.

كان رونالدو قد قال عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بمناسبة تسجيله هدفه رقم 900: "لقد حلمتُ بهذا ولدي المزيد من الأحلام، شكراً لكم جميعاً".

وأعاد كروس نشر تدوينة كريستيانو رونالدو، وعلّق قائلاً: "لا أستطيع أن أصل إلى 900 (هدف)، حتى لو جمعتُ بين أهدافي في التدريبات والمباريات".

وكان توني كروس قد لعب بجانب رونالدو لسنوات في نادي ريال مدريد الإسباني، ونجحا في تحقيق عدد من البطولات.

وقال النجم البرتغالي مؤخراً في مقابلة أجراها عبر قناته على "يوتيوب" مع المدافع الإنجليزي السابق، ريو فيرديناند، إنه يطمح للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته قبل اعتزاله لعبة كرة القدم.