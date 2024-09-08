الدوري السعودي: حمدالله يوجّه رسالة إلى عمر السومة.. هذا ما جاء فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، رسالة شكر إلى عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السابق والعربي القطري في الوقت الحالي، لرفعه سقف المنافسة بين المهاجمين في دوري "روشن" السعودي.

يعتبر السومة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين بـ144 هدفاً، بفارق 15 هدفاً عن صاحب المركز الثاني، حمد الله.

ويطمح المهاجم المغربي (33 عاماً) إلى تحطيم رقم نظيره السوري (35 عاماً) في الموسم الحالي 2025/2024.

قال عبد الرزاق حمد الله لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "من 2019 وأنا هنا (في السعودية)، هذا دليل على العمل الذي أقوم به، داخل الملعب وخارجه، دليل على الاحترافية التي تمكنك من الجلوس هنا لكل هذه المدة في دوري يعتبر من أفضل الدوريات العربية، كل يوم أستيقظ ويكون لدي أهداف أكثر من التي مضت".

وأضاف: "من أفضل الذكريات هي الفوز في الألقاب، لدي ذكريات مع ناديي النصر واتحاد جدة، والحمد لله سعيد بها، أنا راضٍ عما قدمته وسأسعى لتقديم الإضافة لنادي الشباب".

وأكمل: "أرغب بكسر رقم (عمر السومة)، في الحقيقة هو رقم كبير، وأشكر السومة لأنه رفع سقف المنافسة، ما شاء الله، مسجل 144 هدفاً، هذا أمر ليس بالسهل، أولاً أريد مساعدة الفريق ومباراة تلو الأخرى أريد أن أكسر هذا الرقم".

وقال المهاجم الذي انضم لفريق "الليوث" هذا الصيف: "أخترت اللعب للشباب لأنه نادٍ كبير، غني عن التعريف، له تاريخ وجماهير عريقة، مشروع النادي أعجبني وأشعر بالراحة".