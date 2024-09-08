دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، التهنئة إلى اللاعبين واللاعبات المصريين ومنتخب الكرة الطائرة، الذين حققوا ميداليات متنوعة في دورة الألعاب البارالمبية، في باريس 2024، ورفعوا اسم مصر عاليا.

وقال السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أتوجه بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الفعاليات الدولية، وهم:

- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية".

وأضاف الرئيس المصري في تهنئته: "لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر، وإثباتاً أن المصريين قادرون دوماً على التحدي وتخطي الصعاب، فحقاً إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم".