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نشر الأحد ، 11 اغسطس / آب 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت اللجنة الأولمبية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في مصر، الأحد، عن زيادة قيمة المكافآت المالية للرياضيين الفائزين بميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتقرر أن ينال الفائز بالميدالية الذهبية 5 ملايين جنيه (قرابة 100 ألف دولار)، والفائز بالميدالية الفضية 4 ملايين جنيه (قرابة 80 ألف دولار)، والفائز بالميدالية البرونزية 3 ملايين جنيه (قرابة 60 ألف دولار)، بخلاف صرف مكافأة فورية لكل فائز بمقدار ألف يورو (1100 دولار) وساعة يد قيمة.

وحققت البعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد الحالية بنسختها الـ33، المقامة على الأراضي الفرنسية، 3 ميداليات حتى الآن.

وكان أحمد الجندي قد فاز بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، ونالت سارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال لوزن 81 كيلوغراماً، وفاز بالميدالية البرونزية محمد السيد في سلاح المبارزة.