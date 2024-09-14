أمير سعودي يرد على اتهامه بـ"محاولة قتل" اللاعب فهد المولد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، لحادث سقوط في منزله الخاص في مدينة دبي الإماراتية، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات ويتلقى الرعاية الطبية، الخميس الماضي.

وأعاد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، نشر تدوينة جاء فيها: "أمير سعودي يحاول قتل لاعب كرة قدم، نجاة الاعب ‎#فهد_المولد من الموت بعد قيام اشخاص يتبعون سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز باقتحام منزله بـ ‎#دبي ورميه من الدور الثاني بشكل متعمدًا ومع سبق الإصرار والترصد".

وعلّق الأمير السعودي على التدوينة بالقول: "أولًا : شفى الله فهد المولد وعافاه، ثانياً: أنا في باريس، ثالثاً: لا للمخدرات"، نافياً هذه الاتهامات.

وأوضح الأمير سبب الرد على هذه الاتهامات، قائلا: "أُرسِل لي أكثر من منشور بصيغ مشابهة وكلها من فئة معينة فواضح أنها حملة استهداف ( غبية) منظمة..ولكن لا مناص من التوضيح".

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، إرسال فريق من الجهازين الإداري والطبي إلى مدينة دبي، للوقوف على حالة اللاعب فهد المولد، وتقديم كل ما يلزم من متطلبات وإجراءات طبية وإدارية.

كما كلفت إدارة نادي الشباب المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم النادي، تركي الغامدي، بالسفر إلى دبي، لمتابعة الحالة الصحية للاعب والوقوف بجانب عائلته.

يبلغ فهد المولد من العمر 30 عاماً، وينشط بمركز الجناح داخل المستطيل الأخضر، ومثّل منتخب بلاده في 67 مباراة دولية، أحرز فيها 15 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة.