"التحقيقات مستمرة".. شرطة دبي تصدر بيانًا بشأن حادث اللاعب فهد المولد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت شرطة دبي بيانًا رسميًا، السبت، حول الحادث الذي تعرض له فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، إذ كان قد سقط من شرفة منزله بالدور الثاني قبل أن يتم نقله لأحد المستشفيات ويتلقى الرعاية الطبية على هامش زيارته للمدينة الإماراتية.

وجاء في بيان شرطة دبي: "تعرض فهد المولد لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة".

وأضاف البيان: "الحالة الصحية للاعب تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى المستشفيات وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له، وفي إطار الالتزام بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".

وكان نادي الشباب قد أعلن عن وصول رئيس مجلس إدارته، محمد المنجم، إلى دبي للوقوف على الحالة الصحية للاعب.

فيما كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق أنه أرسل فريق من الجهازين الإداري والطبي إلى دبي، للوقوف على حالة فهد المولد، وتقديم كل ما يلزم من متطلبات وإجراءات طبية وإدارية.

ويبلغ فهد المولد من العمر 30 عامًا، وينشط بمركز الجناح داخل المستطيل الأخضر، ومثّل منتخب بلاده في 67 مباراة دولية، أحرز فيها 15 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة.