الكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب فهد المولد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت قناة "الإخبارية" السعودية، الأحد، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لفهد المولد، لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، والذي يرقد في المستشفى عقب تعرضه لحادث سقوط من شرفة منزله، على هامش زيارته لمدينة دبي الإماراتية.

وأوضحت "الإخبارية" أن المولد ما زال في العناية المركزة في مستشفى راشد، إحدى المستشفيات الحكومية في دبي، تحت مراقبة طبية تحت التنفس الصناعي، إذ يعاني من كسور في الجمجمة والرقبة.

وبيّنت قناة "الإخبارية" أنه لا يُسمح بزيارة اللاعب في المستشفى إلا لأفراد عائلته المقربين جداً.

وكانت شرطة دبي قد أصدرت بياناً، السبت، حول الحادث الّذي تعرض له اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً.

وجاء في بيان شرطة دبي: "تعرض فهد المولد لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة".

وأضاف البيان: "الحالة الصحية للاعب تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى المستشفيات وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له، وفي إطار الالتزام بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".

وسبق وأن وصل رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، محمد المنجم، وفريق من الجهازين الإداري والطبي من نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى دبي، للوقوف على الحالة الصحية للمولد.