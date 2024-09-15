القنصلية السعودية في دبي تصدر بيانا حول اللاعب فهد المولد ووضعه الصحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت القنصلية السعودية في دبي، مساء السبت، بيانا عقّبت فيه على قضية لاعب المنتخب السعودي، فهد المولد والحادث الذي تعرض له في دبي والتحقيقات الجارية حول ذلك.

وقالت القنصلية في بيان: "إشارة الى ما تم تداوله في وسائل الاعلام المختلفة بشأن اللاعب فهد المولد، تود القنصلية العامة في دبي الافادة بانها تلقت بلاغا بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي ظهر يوم الخميس ١٤٤٦/٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٢م وعلى الفور قامت القنصلية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والفريق الطبي في المستشفى بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الامارات العربية المتحدة والقنصل العام في دبي".

وتابعت: "كما وصل مساء امس الجمعة ١٤٤٦/٣/١٠هـ الفريق الطبي والإداري للمنتخب السعودي بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الى مدينة دبي ومتابعة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم / ياسر المسحل للوقوف على حالة اللاعب بالتنسيق مع القنصلية العامة والمستشفى، كما وصل عصر اليوم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب والمشرف العام على إدارة الاعلام والاتصال بالنادي".

وأضافت: "توضح القنصلية بانها لازالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تود القنصلية الايضاح بأن الحالة الصحية للاعب تخضع للمراقبة".

وكانت شرطة دبي قد أصدرت بيانًا رسميًا، السبت، حول الحادث الذي تعرض له فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، إذ كان قد سقط من شرفة منزله بالدور الثاني قبل أن يتم نقله لأحد المستشفيات ويتلقى الرعاية الطبية على هامش زيارته للمدينة الإماراتية.

وجاء في بيان شرطة دبي: "تعرض فهد المولد لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة".

وأضاف البيان: "الحالة الصحية للاعب تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى المستشفيات وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له، وفي إطار الالتزام بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".

وكان نادي الشباب قد أعلن عن وصول رئيس مجلس إدارته، محمد المنجم، إلى دبي للوقوف على الحالة الصحية للاعب.