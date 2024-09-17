دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ينتظر محمد صلاح ورفاقه في نادي ليفربول الإنجليزي مواجهة نادي إسي ميلان الإيطالي، على أرض ملعب "سان سيرو"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024.

قبل بداية المباراة، نستعرض فيما يلي أرقام النجم المصري في "تشامبيونزليغ":

شارك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، في 89 مباراة في المسابقة (منها في الأدوار التمهيدية)، مع أندية ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين وروما الإيطالي وبازل السويسري.

وسجّل 48 هدفًا وقدّم 17 تمريرة حاسمة، موزعة كالتالي:

ليفربول: 42 هدف، 14 تمريرة حاسمة.

تشيلسي: لم يسجّل ولم يصنع.

روما: هدف وحيد، تمريرتان حاسمتان.

بازل: 5 أهداف، تمريرة حاسمة واحدة.

وأحرز ثلاثية (هاتريك) مرة واحدة، وذلك في مباراة بين نادي ليفربول ونظيره رينجرز في دور المجموعات، عام 2022.

لم يسبق أن فاز بجائزة الهدّاف، لكن أكثر النسخ التي شهدت هزّه للشباك هي نسخة 2018/2017، إذ سجّل 10 أهداف.

ووصل للمباراة النهائية 3 مرات مع نادي ليفربول، وحقق اللقب مرة واحدة في موسم 2019/2018.