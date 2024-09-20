فيديو عودة اللاعب فهد المولد إلى السعودية بطائرة إخلاء طبي خاصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من عودة اللاعب فهد المولد إلى البلاد بطائرة إخلاء طبية خاصة قادمة من دبي.

مقطع الفيديو نشرته وزارة الحرس الوطني على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "وصول لاعب المنتخب السعودي الكابتن فهد المولد لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني".

ونشرت الوزارة كذلك صورا من نقل اللاعب فهد المولد من الطائرة الخاصة برفقة مسعفين وفرق صحية، دون تقديم تفاصيل إضافية عن حالته الصحية.

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية قد كشفت، الأحد، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لفهد المولد، الذي يرقد في المستشفى عقب تعرضه لحادث سقوط من شرفة منزله، على هامش زيارته لمدينة دبي الإماراتية.

وأوضحت "الإخبارية" أن المولد ما زال في العناية المركزة في مستشفى راشد، إحدى المستشفيات الحكومية في دبي، تحت مراقبة طبية تحت التنفس الصناعي، إذ يعاني من كسور في الجمجمة والرقبة.

وبيّنت قناة "الإخبارية" أنه لا يُسمح بزيارة اللاعب في المستشفى إلا لأفراد عائلته المقربين جداً.