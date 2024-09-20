جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول.. واللاعب يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نال النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في أغسطس/ آب الماضي.

ونشر فريق "الريدز"، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورة تظهر حصول البالغ من العمر 32 عاما على الجائزة، على هامش تواجده في مقر تدريبات النادي.

وفي الشهر الماضي، سجل صلاح 3 أهداف وصنع مثلها، خلال 3 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) لموسم 2025/2024.

وقال محمد صلاح بعد تسلمه للجائزة: "الفوز بالمباريات الكبرى وبدء الموسم بشكل جيد، هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا، أنا سعيد دائما بمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات".

وأضاف: "إنه أمر خاص عندما تفوز بالجائزة، وخاصة بعد تصويت الجماهير، إنه أمر موضع تقدير كبير ونأمل أن نستمر على هذا المنوال".