دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي برشلونة الإسباني من نظيره موناكو الفرنسي بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "لويس الثاني"، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2025/2024.

وجاء هدف الفريق الكتالوني الوحيد عن طريق لامين يامال، فيما سجل ماغني أكليوش جورج إلينيخينا هدفي الفريق المضيف، موناكو.

بينما سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة بين نادي أتالانتا الإيطالي ومنافسه أرسنال الإنجليزي، في مباراة استضافها ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا".

وفي الجولة ذاتها، تغلب نادي باير ليفركوزن الألماني على نادي فاينورد الهولندي برباعية نظيفة، ونادي بنفيكا البرتغالي على نادي النجم الأحمر الصربي بهدفين لواحد.

فيما تفوق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نادي آر بي لايبزيغ الألماني بهدفين لواحد، وبذات النتيجة انتصر نادي ستاد بريست الفرنسي على نادي شتورم غراتس النمساوي.