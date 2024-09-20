دوري أبطال أوروبا: برشلونة يتجرع الهزيمة.. ولا أهداف في مباراة أرسنال وأتالانتا

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
دوري أبطال أوروبا: برشلونة يتجرع الهزيمة.. ولا أهداف في مباراة أرسنال وأتالانتا
Credit: MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي برشلونة الإسباني من نظيره موناكو الفرنسي بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "لويس الثاني"، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2025/2024.

وجاء هدف الفريق الكتالوني الوحيد عن طريق لامين يامال، فيما سجل ماغني أكليوش جورج إلينيخينا هدفي الفريق المضيف، موناكو.

بينما سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة بين نادي أتالانتا الإيطالي ومنافسه أرسنال الإنجليزي، في مباراة استضافها ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا".

قد يهمك أيضاً

دوري أبطال أوروبا: قمة السيتي والإنتر تنتهي دون أهداف.. وباريس يهزم جيرونا

وفي الجولة ذاتها، تغلب نادي باير ليفركوزن الألماني على نادي فاينورد الهولندي برباعية نظيفة، ونادي بنفيكا البرتغالي على نادي النجم الأحمر الصربي بهدفين لواحد.

فيما تفوق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نادي آر بي لايبزيغ الألماني بهدفين لواحد، وبذات النتيجة انتصر نادي ستاد بريست الفرنسي على نادي شتورم غراتس النمساوي.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.