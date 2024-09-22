دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق ساخرا، على واقعة سقوط درع مسابقة الدوري المصري أثناء مراسم تتويج النادي الأهلي به، عن موسم 2024/2023.

وتسلم فريق "المارد الأحمر" درع المسابقة عقب نهاية مباراته مع جورماهيا الكيني، التي حسمها لصالحه بثلاثية نظيفة، على أرض استاد القاهرة الدولي، السبت، في ‏إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وشُوهد حارس المرمى محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، وهو يرفع درع الدوري، قبل أن تسقط قاعدة الدرع بتصميمه الجديد على الأرض، مما أثار جدلاً واسعاً.

وقال ميدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأحد: "أتمنى أن يكون هناك تحقيق من قبل معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي في واقعة سقوط قاعدة درع الدوري لحظة احتفال الشناوي كابتن الأهلي..إزاي درع مكلف الدولة ملايين يكون مفكك بالشكل ده؟ وإزاي درع الدوري يكون شكله كده أصلا؟ والله أنا افتكرته چانط عربية نقل!!".

ويعتبر فريق "المارد الأحمر" الأكثر تتويجاً بالمسابقة، إذ ظفر باللقب 44 مرة، فيما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني بـ14 لقباً.