دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) 2027 من ملعب "سان سيرو"، معقل إسي ميلان والإنتر في إيطاليا.

في مايو/ أيار الماضي، حصل ملعب "سان سيرو" على حق استضافة المشهد الختامي من مسابقة "تشامبيونزليغ" 2027، لكن "يويفا" سحب الاستضافة بسبب وجود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الملعب الواقع في مدينة ميلانو.

قال الاتحاد الأوروبي في بيان: "نظرًا لأن بلدية ميلانو لم تتمكن من ضمان عدم تأثر ملعب سان سيرو ومحيطه بأعمال التجديد (عملية إعادة التطوير التي قد تتزامن مع موعد المباراة)، فقد تقرر اليوم إعادة فتح عملية تقديم العطاءات لاختيار ملعب جديد يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا".

ومن المقرر أن يظل ملعب "سان سيرو" قائمًا حتى عام 2026 على الأقل، إذ سيتم استخدامه لاستضافة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وسبق أن احتضن ملعب "سان سيرو" نهائي مسابقة "تشامبيونزليغ" عام 2016، بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.