تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة لجماهير النصر السعودي.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إنه من المرجح إقامة مباراة بين نادي النصر السعودي ونادٍ عالمي في المرحلة المقبلة.

وتحدّث تركي آل الشيخ لوسائل إعلام سعودية، منها لقناة "MBC" عبر برنامج "أكشن مع وليد"، قائلاً: "نتفاوض الآن مع نادي النصر لإقامة مباراة، بين النصر ونادٍ عالمي، الكرة في ملعب نادي النصر، هم من ننتظر إجابتهم".

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية قد أعلن عن إطلاق قناة خاصة بنادي الهلال السعودي عبر منصة "DAZN"، برعاية موسم الرياض.

قال تركي آل الشيخ عن ذلك: "قناة الهلال برعاية موسم الرياض رح يكون فيها برامج ولقاءات حصرية، وكواليس غرفة الملابس والتدريبات، تقارير يومية، ونقلها لبعض المباريات الودّية، البرامج ستكون بوجود أفضل النجوم حول العالم، ستصل القناة لأكثر من 200 دولة حول العالم".

وتابع قائلاً: "سيكون هناك دخل مادي من هذه القناة، موسم الرياض دائماً يبحث عن النجاح، لذا اختار نادي الهلال كشريك استراتيجي".

وسبق وأن كشف تركي آل الشيخ عن تنظيم موسم الرياض حفل اعتزال للاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، محمد الشلهوب، وقال حول موعد الحفل: "الكرة في ملعب إدارة نادي الهلال ومحمد الشلهوب لإجراء مباراة اعتزالية للاعب مع نادي روما الإيطالي، عليهما اختيار الوقت المناسب".