"فيفا" يقرر معاقبة حارس مرمى منتخب الأرجنتين.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين على حارس مرمى منتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، بسبب "سلوكه العدواني" في مباراتي "التانغو" أمام منتخبي تشيلي وكولومبيا.

كان منتخب الأرجنتين قد استعرض لجماهيره لقب كوبا أمريكا 2024، عند مواجهته لمنتخب تشيلي في يوم 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، وحينها احتفل مارتينيز بطريقة غير لائقة، كما شُوهد وهو يقوم بدفع إحدى الكاميرات عقب خسارة "التانغو" من منتخب كولومبيا في يوم 10 من الشهر الحالي.

وأصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بياناً، جاء فيه: "رغم الدفاع الذي قدّمه حارس المرمى والاتحاد الأرجنتيني، فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي اعتبرت أن إيميليانو مارتينيز مسؤولاً عن سلوك عدواني وانتهاكه لمبادئ اللعب النظيف، ويعبّر الاتحاد الأرجنتيني عن رفضه المطلق للقرار الّذي اتخذته لجنة الانضباط التابعة للفيفا".

وسيغيب حارس المرمى البالغ من العمر 32 عاماً عن مباراتي منتخب بلاده أمام منتخبي فنزويلا وبوليفيا، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويمتلك إيميليانو مارتينيز برصيده 47 مباراة دولية، وحافظ على نظافة شباكه في 34 مباراة.