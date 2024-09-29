أمير سعودي يعلق بطريقة "طريفة" على تألق رينان لودي مع الهلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برز اللاعب رينان لودي في مباراة بين ناديه الهلال ومنافسه الخلود، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل لودي هدفا من تسديدة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 48، ليساعد في فوز فريق "الأزرق الهلالي" على مضيفه الخلود بنتيجة 2/4.

ويعد هذا الهدف الأول لرينان لودي مع نادي الهلال المنضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وعقب خوضه 22 مباراة.

في وقت سابق، قالت تقارير صحفية إن فريق "الأزرق الهلالي" قام بقيد لودي في قائمته، مقابل استبعاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي يغيب عن المستطيل الأخضر بداعي الإصابة.

وقال الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ممازحا حول تألق اللاعب البالغ من العمر 26 عاما: "ممكن نشيل نيمار في الصيفية ونخلي لودي؟".