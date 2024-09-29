دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر ما فعله ليونيل ميسي مع طفل اقتحم أرض الملعب لالتقاط "سيلفي" مع النجم الأرجنتيني، على هامش مباراة بين ناديي إنتر ميامي وشارلوت، فجر الأحد.

وأظهر الفيديو طفلا يدخل المستطيل الأخضر ويتوجه نحو ميسي لالتقاط صورة تذكارية معه، وقد حقق اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً أمنية الطفل، قبل أن يدفعه مطالباً إياه بالخروج على الفور من الميدان بعد مطاردته من رجال الأمن، الذين نجحوا في الإمساك به في نهاية المطاف.

وكان ليونيل ميسي قد سجّل هدفاً عند الدقيقة 68 من تسديدة خارج منطقة الجزاء، ساعد من خلاله في تعادل نادي إنتر ميامي مع ضيفه شارلوت بنتيجة 1/1، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ووصل ميسي للهدف رقم 27 وقدم 17 تمريرة حاسمة بقميص نادي إنتر ميامي، عقب خوضه 32 مباراة.