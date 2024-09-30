دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الأحد، حقيقة وجود أعمال سحر للاعب النادي الأهلي المصري مؤمن زكريا، الذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات منذ 2019، ودفنها في مقبرة عائلة لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مجدي عبدالغني لإلصاق التهمة به.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبدالغني- الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة، بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن- مقيم بدائرة القسم)."

وأوضحت الوزارة أنه "بمواجهته، اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة)، حيث تم ضبطهم ما عدا نجله، وأعلن قيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا، لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية، وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها، وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبدالغنى لإلصاق الواقعة به، لكونهما شخصيات رياضية مشهورة، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا، تحت زعم كونها أعمال سحر والذي قام بدوره بالتخلص منها".

وختمت الوزارة قائلة إنه "بمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب".

ونشرت الوزارة صورة للمتهمين الذين ضبطتهم مع بعض الأشياء المستخدمة في الواقعة وأرفقتها بمنشورها على منصة "إكس".

وأثار ما أُشيع عن عمل سحر للاعب الأهلي مؤمن زكريا ضجة وانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.