نبأ سار من تركي آل الشيخ لجماهير الهلال السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن موعد جاهزية ملعب المملكة أرينا لاحتضان مباريات نادي الهلال.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الثلاثاء: "الهلال ملعبه بيكون جاهز يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول الجاري) إن شاءالله مع الفيحاء...وهذا الاتفاق مع إدارة الهلال من البداية".

وكان ملعب المملكة أرينا قد خضع لأعمال تطوير بعد نهاية منافسات موسم 2024/2023 لزيادة الطاقة الاستيعابية وصيانة الأرضية والمرافق، وقد احتضن مؤخراً نهائي كأس السوبر الإفريقي بين ناديي الأهلي والزمالك المصريين، إلا أنه مازال بحاجة لبعض الوقت للوصول إلى الجاهزية بصورة نهائية.

وكان الجهاز الفني في فريق "الأزرق الهلالي" بقيادة، جورجي جيسوس، إضافة لبعض المشجعين قد طالبوا بضرورة الإسراع في إتمام عملية تطوير الملعب، ليتمكّن الفريق من العودة إلى معقله.

ووفقاً لما ذكره رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ستشهد الجولة السابعة من دوري "روشن" عودة نادي الهلال إلى ملعبه، عندما يواجه نظيره الفيحاء، وتحديداً في يوم 18 من الشهر الحالي.