نشر الثلاثاء ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي أرسنال الإنجليزي على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الإمارات، الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاء هدفا فريق "الغانرز" عن طريق الثنائي بوكايو ساكا وكاي هافرتز في الدقيقتين 20 و35 من زمن المباراة.

وتغلّب نادي برشلونة الإسباني على نظيره يونغ بويز السويسري بـ5 أهداف مقابل لا شيء، في مباراة احتضنها ملعب "مونتجويك الأولمبي".

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الكتالوني كلّ من روبرت ليفاندوفسكي (ثنائية) ورافينيا وإينيغو مارتينيز، وبخطأ من لاعب المنافس.

في ذات الجولة، تفوّق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على منافسه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي برباعية، وبذات النتيجة نادي إنتر ميلان الإيطالي على نادي النجم الأحمر الصربي، ونادي ستاد بريست الفرنسي على مضيفه ريد بل زالتسبورغ النمساوي.

فيما أمطر نادي بوروسيا دورتموند الألماني شباك نادي سلتيك الاسكتلندي بسباعية مقابل هدف وحيد، وتفوّق نادي باير ليفركوزن الألماني على نادي إسي ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراتي بين ناديي شتوتغارت الألماني وسبارتا براغ التشيكي وناديي آيندهوفن الهولندي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.