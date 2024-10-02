مصر.. ماذا قال الزمالك عن مستقبل "زيزو" مع الفريق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال عبد الواحد السيد، مدير الكرة في نادي الزمالك المصري، إن الفريق يريد الإبقاء على اللاعب أحمد سيد "زيزو" في صفوفه، من خلال تجديد العقد بين الطرفين.

في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، زعمت تقارير صحفية بتلقي "زيزو" عروضاً للاحتراف في الدوريات الخليجية.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مع فريق "الفارس الأبيض" بعقدٍ يمتد حتى يونيو/ حزيران 2025.

وفي حواره مع قناة "MBC مصر"، سُئل عبد الواحد السيد عمّا إذا كان نادي الزمالك سيجدد عقد أحمد سيد "زيزو"، وأجاب قائلاً: "زيزو هو حالة خاصة، قرار التجديد سيأتي منه لا من طرف النادي، الزمالك يريده والجماهير ترغب باستمراره، فالقرار بيد اللاعب".

وأضاف: "لم يتحدث مجلس الإدارة مع زيزو في جميع التفاصيل حول التجديد، لكن الأساس في إتمام الأمر هو قرار اللاعب بأنه يريد البقاء أم لا، وأنا لم أتكلم معه إلى الآن، ملف تجديد عقد زيزو بالذات يعمل عليه مجلس الإدارة وليس أنا".

وكان "زيزو" قد انضم لفريق "الفارس الأبيض" في يناير/ كانون الثاني 2019، ومنذ ذلك الحين لعب 231 مباراة، سجّل خلالها 76 هدفاً وصنع 64 آخرين.

وحقق برفقة زملائه عدداً من الألقاب، أبرزها: الدوري المصري وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.