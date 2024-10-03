نشر الأربعاء ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ليل الفرنسي على منافسه ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاء هدف نادي ليل الوحيد عن طريق اللاعب جوناثان ديفيد في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول 45+، عبر ركلة جزاء.

وألحق نادي أستون فيلا الإنجليزي الهزيمة بنظيره بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد، في مباراة احتضنها ملعب "فيلا بارك".

وأحرز اللاعب جون دوران هدف نادي أستون فيلا الوحيد عند الدقيقة 79 من زمن المباراة.

في الجولة ذاتها، تغلّب نادي ليفربول الإنجليزي على ضيفه بولونيا الإيطالي بثنائية، ونادي بنفيكا البرتغالي على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية، ونادي أتالانتا الإيطالي على نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثية.

فيما تفوّق نادي فاينورد الهولندي على مضيفه جيرونا الإسباني بنتيجة 2/3، وبالنتيجة ذاتها نادي يوفنتوس الإيطالي على نادي لايبزيغ الألماني، ونادي كلوب بروج البلجيكي على نادي شتورم غراتس النمساوي بهدف دون رد.

بينما سيطر التعادل بهدفين لمثلهما على مواجهة بين ناديي دينامو زغرب الكرواتي وموناكو الفرنسي.