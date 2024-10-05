تصريح "طريف" من سلوت عن صدارة ليفربول لترتيب الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قاد أرني سلوت فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

بهذا الفوز، تصدر "الريدز" سلم ترتيب المسابقة هذا الموسم 2025/2024، برصيد 18 نقطة.

وانفرد سلوت برقم قياسي، إذ بَاتَ أول مدرب على مر تاريخ ليفربول ينجح في تحقيق الفوز في 9 مباريات بأول 10 مباريات له مع الفريق.

وقال المدرب الهولندي، البالغ من العمر 46 عامًا، لشبكة "TNT Sports" البريطانية حول صدارة "الريدز" لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز: "أعتقد أن زوجتي سعيدة الآن، ستحصل على شخص سعيد في المنزل وليس شخصًا غير سعيد".

وحول رقمه القياسي، قال: "أنا راضٍ حقًا عن كيفية بدء الموسم، دعني أوضح ذلك، لكن إذا تذكروني (الجماهير) فقط بسبب هذا الرقم فهذا يعني أن هذا لم يكن أفضل عصر لليفربول، بل أتمنى أن أحقق أشياء مميزة أكثر من الفوز بتسعة من أصل عشرة، إنها بداية جيدة، ليس فقط من حيث النتائج، بل إنني أحببتُ أداءنا أيضًا".

وأوضح أرني سلوت أن الإصابة التي تعرضها لها حارس مرمى "الريدز"، أليسون بيكر، خلال المباراة، ستبعده عن الملاعب حتّى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.