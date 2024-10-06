ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة الثنائي فينيسيوس وكارفخال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض لاعبا ريال مدريد، فينيسيوس جونيور وداني كارفخال، للإصابة خلال مباراة "الميرنغي" مع فياريال، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، السبت، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وخرج فينيسيوس من المستطيل الأخضر عند الدقيقة 79 ودخل زميله أردا غولر بدلاً منه، وبدا أنه يعاني من آلام في الرقبة.

فيما تمّ نقل كارفخال خارج الميدان عبر النقالة وهو يذرف الدموع، بعد أن تعرض لإصابة خطيرة في الركبة، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+.

وقال ريال مدريد في بيان، الأحد: "بعد الفحوصات الّتي أجريت على فينيسيوس جونيور، تمّ تشخيص إصابة اللاعب في الرقبة، وسيتم مراقبة تقدم حالته".

وأضاف النادي في بيان آخر: "بعد الفحوصات الّتي أجريت للاعبنا داني كارفخال من قِبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تمّ تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في الوتر المأبضي في ساقه اليمنى، سيتم إجراء عملية جراحية له في الأيام المقبلة".

ولم يكشف "الميرنغي" عن مدة غياب الثنائي، لكنّ تقارير صحفية قد ذكرت أن فينيسيوس سيغيب عن الملاعب لأيام قليلة، فيما سيغيب كارفخال لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.