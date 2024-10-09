مدرب الأرجنتين يرد على سؤال حول موعد اعتزال ميسي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، جاهزية ميسي لخوض مباراتين أمام منتخبي فنزويلا وبوليفيا في يومي 11 و15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي قد غاب عن صفوف منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الماضية وتحديدًا في سبتمبر/ أيلول، بسبب عدم الجاهزية التامة.

في مؤتمر صحفي، قال سكالوني لوسائل الإعلام: "ليونيل ميسي بخير، ولعب مباريات عدّة قبل أن ينضم إلينا، وهذا ما كان يحتاجه لاستعادة نسق المباريات، تحدثنا قبل فترة التوقف الدولي الفائتة وكان القرار أنه لا يجب أن يأتي، لأنه يحتاج إلى المشاركة في المباريات، الآن أصبح لائقاً، وسيكون جزءاً من الفريق"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وسُئل ليونيل سكالوني عن موعد اعتزال ميسي اللعب على الصعيد الدولي، وأجاب قائلاً: "ميسي سيستمر في اللعب حتى يقرر بنفسه لحظة اعتزاله، ونحن في انتظار متى يقرر ذلك، ونأمل أن يكون ذلك في وقت متأخر قدر الإمكان، وعادةً لا نتحدث عن ذلك، يكون حديثنا عن حياتنا اليومية، ولا تتحدث عن المستقبل".

في وقت سابق، قال ميسي حول تعليق حذائه دوليًا: "طالما أنني أشعر أنني بحالة جيدة ويمكنني الاستمرار في تقديم الأداء، فسوف (أواصل اللعب مع الأرجنتين)، الوقت سيحدد ما إذا كنت سأشارك في مونديال 2026 أم لا، سأكون في عمر 39 عامًا الذي لا يسمح لي عادةً باللعب في مثل هذه البطولة".

وأكمل ليونيل ميسي: "سأحاول دائمًا المنافسة إلى أقصى حد، وأنا أول من يعرف متى يمكنني أن أكون على هذا المستوى، ومتى لا أستطيع ذلك".

مثّل النجم الأرجنتيني منتخب بلاده في 187 مباراة دولية، سجل خلالها 109 أهداف وقدم 58 عامًا.