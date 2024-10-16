Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.السعودية تدخل مرحلة شك والأردن يستعيد الثقة.. كيف كانت الجولة الرابعة من تصفيات المونديال لعرب آسيا؟ - CNN Arabic

السعودية تدخل مرحلة شك والأردن يستعيد الثقة.. كيف كانت الجولة الرابعة من تصفيات المونديال لعرب آسيا؟

رياضة
نشر
7 دقائق قراءة
السعودية تدخل مرحلة شك والأردن يستعيد الثقة.. كيف كانت الجولة الرابعة من التصفيات لعرب آسيا؟
Credit: by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

(CNN) – انتهت الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مساء الثلاثاء، لتتضح معالم جديدة بمشوار المنتخبات العربية باتجاه "المونديال الأمريكي الشمالي"، نستعرض في هذا التقرير "كشف حساب" لعرب آسيا بعد مرور 4 جولات في التصفيات. 

المنتخب السعودي

زادت نتائج الجولة الرابعة للأخضر السعودي من الضغط على المدرب الإيطالي، روبيرتو مانشيني، وذلك بعد أن خسرت السعودية امام اليابان على أرضها بهدفين نظيفين وتعادلت مع البحرين سلبيا على أرضها أيضا. 

قد يهمك أيضاً

لقطة بين الجماهير السعودية ومانشيني "تثير جدلا".. وهذا ما قاله اتحاد الكرة عن مستقبل المدرب

ومن أصل 12 نقطة متاحة، تحصل "الأخضر" على 5 نقاط فقط ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة خلف أستراليا بفارق الأهداف. 

وعانت السعودية في هذه التصفيات حتى الآن من معضلة تسجيل الأهداف إذ يُعتبر خط هجوم "الأخضر" واحدا من أسوأ خطوط الهجوم في التصفيات بعد أن سجل 3 أهداف فقط متساويا مع البحرين وكوريا الشمالية والكويت والمنتخب الفلسطيني، على هذا الصعيد. 

ورغم البداية المتعثرة إلا أن آمال السعودية باحتلال مقعد مؤهل مباشرة إلى كأس العالم لا تزال قائمة، وذلك بفضل تذبذب نتائج المنتخب الأسترالي، الذي يُنافس السعودية بشكل مباشر على المركز الثاني بعد انفراد اليابان بالصدارة بفارق مريح عن منافسيها. 

وستكون مباراة السعودية القادمة أمام أستراليا حاسمة بنسبة كبيرة لمشوارها في هذه المجموعة، إذ يُعتبر الفوز مطلبا ضروريا ليس فقط لتجاوز أستراليا بل أيضا لتجنب الخطر الذي يُشكله منتخب البحرين الذي يملك نفس الرصيد من النقاط. 

المنتخب البحريني

يُعتبر "الأحمر" مفاجأة المجموعة الثالثة في هذه التصفيات بلا منازع، إذ نجح بإحراج أستراليا والسعودية، فقد تغلب على "الكنغر" في عقر داره بهدف نظيف وخطف نقطة ثمينة من السعودية في جدة. 

ورغم الخسارة القاسية بخماسية من اليابان في الجولة الماضية، إلا أن نتائج البحرين كانت جيدة نسبيا في هذه الجولة إذ تعادل مع إندونيسيا بهدفين لمثلهما على أرضه وتعادل مع السعودية سلبا خارج أرضه. 

وتمتلك البحرين 5 نقاط وتحتل المركز الرابع في المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية وأستراليا وستلعب في الجولة القادمة على أرضها أمام الصين وأستراليا، في اختبارين حقيقيين لقدرتها على المنافسة. 

المنتخب الأردني

أعاد "النشامى" الثقة لجماهيرهم بعد بداية متعثرة وضعت المدرب المغربي، جمال السلامي، تحت ضغط كبير، إذ نجح وصيف آسيا بالفور على عُمان برباعية نظيفة بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين. 

قد يهمك أيضاً

كيف تفاعل الأمير الحسين والأميرة رجوة مع فوز الأردن على عُمان في تصفيات المونديال؟

وبعد الفوز المقنع على "الأحمر العُماني"، ارتفع منسوب الثقة بشكل كبير بالسلامي ولاعبيه وسادت أجواء إيجابية في الأوساط الكروية الأردنية. 

وقفز وصيف آسيا إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية مستفيدا من خسارة العراق أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليكون المستفيد الأكبر من هذه الجولة بين كل المنتخبات العربية. 

المنتخب العراقي

لا شك في أن الجولة الرابعة لم تكن كما تمناها العراقيون، فرغم الفوز على المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف إلا أن "أسود الرافدين" خسروا بصعوبة أمام كوريا الجنوبية خارج أرضهم. 

ورغم أن الخسارة أمام المنتخب الكوري على أرضه وبين جماهيره ليست مستبعدة إلا أن خسارة المركز الثاني لصالح الأردن والتراجع للمركز الثالث في المجموعة لم يكن حدثا إيجابيا بالنسبة للجماهير العراقية. 

وستحمل الجولة المقبلة مباراة نارية بين العراق والأردن في قمة عربية مشتعلة ليس فقط نظرًا للمنافسة الشرسة بينهما على التأهل إلى المونديال، بل بسبب الأحداث التي رافقت مباراتهما في ربع نهائي كأس آسيا 2023 في قطر. 

المنتخب الكويتي

أضاع المنتخب الكويتي فرصة مثالية في هذه الجولة إذ خسر نقطتين أمام المنتخب الفلسطيني في الدقائق الأخيرة من مباراتهما التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. 

وبعد الخسارة من عُمان برباعية نظيفة والتعادل مع المنتخب الفلسطيني، أصبح "الأزرق" على بعد أربع نقاط من المركزين المؤهلين لكأس العالم مباشرة لكنه يمتلك نفس رصيد عُمان صاحبة المركز الخامس المؤهل للملحق، بثلاث نقاط لكل منهما. 

وأمام الكويت مواجهتين صعبتين للغاية أمام كل من كوريا الجنوبية والأردن، وستقام المباراتان على أرض "الأزرق". 

المنتخب الفلسطيني

خطف المنتخب الفلسطيني نقطة ثمين جدا في هذه الجولة من نظيره الكويتي بعد أن تعادل معه بهدف قاتل سجله زيد قنبر بالوقت بدل الضائع من عمر المواجهة، وذلك بعد أن خسر الفلسطينيون أمام العراق بهدف نظيف في بداية الجولة. 

ويمتلك المنتخب الفلسطيني نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة الثانية لكن آماله بالوصول إلى الملحق على الأقل تبدو قائمة بقوة، إذ يبتعد بفارق نقطة وحيدة فقط عن كل من عُمان والكويت. 

ولدى المنتخب الفلسطيني مباراتين صعبتين أيضا أمام كل من عُمان وكوريا الجنوبية في الجولة المقبلة. 

المنتخب الإماراتي

لم تكن نتائج هذه الجولة كما تمناها عشاق "الأبيض" الإماراتي، وذلك بعد الخسارة أمام أوزبكستان بهدف نظيف والتعادل مع كوريا الشمالية بهدف لمثله. 

وصُدم الشارع الإماراتي بعد التعادل مع كوريا الشمالية بمستهل هذه الجولة إذ كانت تُعتبر هذه المباراة من المواجهات التي يمتلك "الأبيض" فيها الترشيح الأكبر للفوز. 

وبعد إهدار نقطتي هذه المباراة، سافر لاعبو الإمارات إلى أوزبكستان لمواجهة متصدر المجموعة الأولى وخسروا بهدف نظيف في مباراة أكملوها بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالله حمد عند الدقيقة 65. 

ولا تزال آمال "الأبيض" قائمة للوصول بشكل مباشر إلى كأس العالم رغم صعوبة وتعقيد المهمة في ظل الأداء القوي لكل من منتخبي إيران وأوزبكستان، إذ يأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط متساويا مع المنتخب القطري في حين تمتلك كل من إيران أوزبكستان 10 نقاط. 

وسيواجه "الأبيض" في الجولة المقبلة كل من منتخبي قرغيزستان وقطر. 

المنتخب القطري

لم تحمل هذه الجولة النتائج التي كان ينتظرها عشاق "العنابي"، فرغم استهلالها بالفوز على قرغيزستان بثلاثية مقابل هدف وحيد، إلا أن المنتخب القطري تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره الإيراني برباعية مقابل هدف وحيد. 

وربما كان سيناريو مباراة إيران صادما للجماهير القطرية، إذ تقدم "العنابي" في المباراة لكنه تلقى بعد ذلك 4 أهداف وضعت عشاقه في حالة صدمة. 

ومن غير المرجح أن يستغرق المنتخب القطري وقتا طويلا للاستفاقة من الصدمة، إذ يبقى بدائرة المنافسة متساويا بالنقاط مع "الأبيض" لكنه يتأخر عنه بفارق الأهداف فقط، وسيواجه "العنابي" في الجولة المقبلة كل من أوزبكستان والإمارات. 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.