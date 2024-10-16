(CNN) – انتهت الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مساء الثلاثاء، لتتضح معالم جديدة بمشوار المنتخبات العربية باتجاه "المونديال الأمريكي الشمالي"، نستعرض في هذا التقرير "كشف حساب" لعرب آسيا بعد مرور 4 جولات في التصفيات.

المنتخب السعودي

زادت نتائج الجولة الرابعة للأخضر السعودي من الضغط على المدرب الإيطالي، روبيرتو مانشيني، وذلك بعد أن خسرت السعودية امام اليابان على أرضها بهدفين نظيفين وتعادلت مع البحرين سلبيا على أرضها أيضا.

ومن أصل 12 نقطة متاحة، تحصل "الأخضر" على 5 نقاط فقط ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة خلف أستراليا بفارق الأهداف.

وعانت السعودية في هذه التصفيات حتى الآن من معضلة تسجيل الأهداف إذ يُعتبر خط هجوم "الأخضر" واحدا من أسوأ خطوط الهجوم في التصفيات بعد أن سجل 3 أهداف فقط متساويا مع البحرين وكوريا الشمالية والكويت والمنتخب الفلسطيني، على هذا الصعيد.

ورغم البداية المتعثرة إلا أن آمال السعودية باحتلال مقعد مؤهل مباشرة إلى كأس العالم لا تزال قائمة، وذلك بفضل تذبذب نتائج المنتخب الأسترالي، الذي يُنافس السعودية بشكل مباشر على المركز الثاني بعد انفراد اليابان بالصدارة بفارق مريح عن منافسيها.

وستكون مباراة السعودية القادمة أمام أستراليا حاسمة بنسبة كبيرة لمشوارها في هذه المجموعة، إذ يُعتبر الفوز مطلبا ضروريا ليس فقط لتجاوز أستراليا بل أيضا لتجنب الخطر الذي يُشكله منتخب البحرين الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

المنتخب البحريني

يُعتبر "الأحمر" مفاجأة المجموعة الثالثة في هذه التصفيات بلا منازع، إذ نجح بإحراج أستراليا والسعودية، فقد تغلب على "الكنغر" في عقر داره بهدف نظيف وخطف نقطة ثمينة من السعودية في جدة.

ورغم الخسارة القاسية بخماسية من اليابان في الجولة الماضية، إلا أن نتائج البحرين كانت جيدة نسبيا في هذه الجولة إذ تعادل مع إندونيسيا بهدفين لمثلهما على أرضه وتعادل مع السعودية سلبا خارج أرضه.

وتمتلك البحرين 5 نقاط وتحتل المركز الرابع في المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية وأستراليا وستلعب في الجولة القادمة على أرضها أمام الصين وأستراليا، في اختبارين حقيقيين لقدرتها على المنافسة.

المنتخب الأردني

أعاد "النشامى" الثقة لجماهيرهم بعد بداية متعثرة وضعت المدرب المغربي، جمال السلامي، تحت ضغط كبير، إذ نجح وصيف آسيا بالفور على عُمان برباعية نظيفة بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.

وبعد الفوز المقنع على "الأحمر العُماني"، ارتفع منسوب الثقة بشكل كبير بالسلامي ولاعبيه وسادت أجواء إيجابية في الأوساط الكروية الأردنية.

وقفز وصيف آسيا إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية مستفيدا من خسارة العراق أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليكون المستفيد الأكبر من هذه الجولة بين كل المنتخبات العربية.

المنتخب العراقي

لا شك في أن الجولة الرابعة لم تكن كما تمناها العراقيون، فرغم الفوز على المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف إلا أن "أسود الرافدين" خسروا بصعوبة أمام كوريا الجنوبية خارج أرضهم.

ورغم أن الخسارة أمام المنتخب الكوري على أرضه وبين جماهيره ليست مستبعدة إلا أن خسارة المركز الثاني لصالح الأردن والتراجع للمركز الثالث في المجموعة لم يكن حدثا إيجابيا بالنسبة للجماهير العراقية.

وستحمل الجولة المقبلة مباراة نارية بين العراق والأردن في قمة عربية مشتعلة ليس فقط نظرًا للمنافسة الشرسة بينهما على التأهل إلى المونديال، بل بسبب الأحداث التي رافقت مباراتهما في ربع نهائي كأس آسيا 2023 في قطر.

المنتخب الكويتي

أضاع المنتخب الكويتي فرصة مثالية في هذه الجولة إذ خسر نقطتين أمام المنتخب الفلسطيني في الدقائق الأخيرة من مباراتهما التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبعد الخسارة من عُمان برباعية نظيفة والتعادل مع المنتخب الفلسطيني، أصبح "الأزرق" على بعد أربع نقاط من المركزين المؤهلين لكأس العالم مباشرة لكنه يمتلك نفس رصيد عُمان صاحبة المركز الخامس المؤهل للملحق، بثلاث نقاط لكل منهما.

وأمام الكويت مواجهتين صعبتين للغاية أمام كل من كوريا الجنوبية والأردن، وستقام المباراتان على أرض "الأزرق".

المنتخب الفلسطيني

خطف المنتخب الفلسطيني نقطة ثمين جدا في هذه الجولة من نظيره الكويتي بعد أن تعادل معه بهدف قاتل سجله زيد قنبر بالوقت بدل الضائع من عمر المواجهة، وذلك بعد أن خسر الفلسطينيون أمام العراق بهدف نظيف في بداية الجولة.

ويمتلك المنتخب الفلسطيني نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة الثانية لكن آماله بالوصول إلى الملحق على الأقل تبدو قائمة بقوة، إذ يبتعد بفارق نقطة وحيدة فقط عن كل من عُمان والكويت.

ولدى المنتخب الفلسطيني مباراتين صعبتين أيضا أمام كل من عُمان وكوريا الجنوبية في الجولة المقبلة.

المنتخب الإماراتي

لم تكن نتائج هذه الجولة كما تمناها عشاق "الأبيض" الإماراتي، وذلك بعد الخسارة أمام أوزبكستان بهدف نظيف والتعادل مع كوريا الشمالية بهدف لمثله.

وصُدم الشارع الإماراتي بعد التعادل مع كوريا الشمالية بمستهل هذه الجولة إذ كانت تُعتبر هذه المباراة من المواجهات التي يمتلك "الأبيض" فيها الترشيح الأكبر للفوز.

وبعد إهدار نقطتي هذه المباراة، سافر لاعبو الإمارات إلى أوزبكستان لمواجهة متصدر المجموعة الأولى وخسروا بهدف نظيف في مباراة أكملوها بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالله حمد عند الدقيقة 65.

ولا تزال آمال "الأبيض" قائمة للوصول بشكل مباشر إلى كأس العالم رغم صعوبة وتعقيد المهمة في ظل الأداء القوي لكل من منتخبي إيران وأوزبكستان، إذ يأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط متساويا مع المنتخب القطري في حين تمتلك كل من إيران أوزبكستان 10 نقاط.

وسيواجه "الأبيض" في الجولة المقبلة كل من منتخبي قرغيزستان وقطر.

المنتخب القطري

لم تحمل هذه الجولة النتائج التي كان ينتظرها عشاق "العنابي"، فرغم استهلالها بالفوز على قرغيزستان بثلاثية مقابل هدف وحيد، إلا أن المنتخب القطري تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره الإيراني برباعية مقابل هدف وحيد.

وربما كان سيناريو مباراة إيران صادما للجماهير القطرية، إذ تقدم "العنابي" في المباراة لكنه تلقى بعد ذلك 4 أهداف وضعت عشاقه في حالة صدمة.

ومن غير المرجح أن يستغرق المنتخب القطري وقتا طويلا للاستفاقة من الصدمة، إذ يبقى بدائرة المنافسة متساويا بالنقاط مع "الأبيض" لكنه يتأخر عنه بفارق الأهداف فقط، وسيواجه "العنابي" في الجولة المقبلة كل من أوزبكستان والإمارات.