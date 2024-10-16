بلد ميسي ومارادونا.. الأرجنتين تتربّع أيضًا على عرش لعبة الغولف في أمريكا اللاتينية

بين ميسي ورونالدو.. هذا ما قاله نجم تشيلسي السابق عن الأفضل في التاريخ

(CNN) – ساهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخمسة أهداف في مباراة منتخب بلاده امام بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 والتي انتهت بسداسية نظيفة لصالح "بلاد الفضة".

وافتتح ليو مهرجان أهداف الأرجنتين عند الدقيقة 19 قبل أن يصنع الهدف الثاني لمهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، عند الدقيقة 43، ويُقدم تمريرة حاسمة أيضا لمهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، جوليان ألفاريز قبل نهاية الشوط الأول بثواني.

لم يكتف ميسي بهذا القدر، ففي الشوط الثاني سجل الهدف الخامس للأرجنتين عند الدقيقة 84 قبل أن يوقع على "الهاتريك" عند الدقيقة 86.

وخطف "ليو" الأنظار بالأداء الساحر الذي قدمه أمام بوليفيا واكتسح منصات التواصل الاجتماعي بمساهماته الخمس في مباراة واحدة.

وبهذه الأهداف وقع ليو على هدفه رقم 6 في التصفيات الحالية إلى جانب صناعة هدفين، وهو ما جعله يقود الأرجنتين إلى تصدر تصفيات أمريكا الجنوبية بفارق ثلاث نقاط عن صاحبة المركز الثاني، كولومبيا.

ووصل "ليو" إلى هدفه رقم 112 طوال مسيرته مع منتخب الأرجنتين.