أين يقف رونالدو بعد تسجيل ميسي الهاتريك رقم 10 على الصعيد الدولي؟

نشر الأربعاء ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ليونيل ميسي 3 أهداف وصنع اثنين، في مباراة اكتسح فيها منتخب الأرجنتين نظيره بوليفيا بسداسية نظيفة، على أرض ملعب الأول، فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

فيما شارك كريستيانو رونالدو منذ الدقيقة الأولى في مباراة جمعت منتخب البرتغال ومنتخب إسكتلندا وانتهت بالتعادل السلبي، في ملعب "هامبدن بارك"، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ووصل ميسي (37 عاماً) للهاتريك رقم 10 على الصعيد الدولي، وهذا ما جعله متساوياً مع منافسه رونالدو (39 عاماً).

ويمتلك ليونيل ميسي برصيده 112 هدفاً و60 تمريرة حاسمة، عقب خوضه 189 مباراة دولية، فيما سجّل كريستيانو رونالدو 133 هدفاً وصنع 45 آخرين بعد ظهوره في 216 مباراة دولية.

ويعتبر نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي ثاني أكثر اللاعبين هزّاً للشباك في المباريات الدولية، خلف نجم نادي النصر السعودي.