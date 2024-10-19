دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) فيديو يظهر ما فعله لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو مع حارس مرمى الفريق، بينتو، خلال مباراة "العالمي" والشباب، على أرض ملعب الأخير، الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري السعودي للمحترفين.

كانت نتيجة المباراة تشير لتقدم النصر بهدفين لواحد، قبل أن يتحصل فريق "الليوث" على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+.

وقبل تنفيذ مهاجم الشباب، عبدالرزاق حمدالله، لركلة الجزاء، توجه رونالدو نحو زميله بينتو، إذ حرص على توجيهه ودعمه.

وأهدر حمدالله ركلة الجزاء إذ ارتطمت الكرة بالعارضة، لينتاب كريستيانو رونالدو فرحة عارمة.

وكان النجم البرتغالي (39 عاما) أحرز هدف النصر الثاني، ليساعد في فوز "العالمي" على مضيفه الشباب بنتيجة 1/2.