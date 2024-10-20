"فيفا" يعلن مشاركة ميسي ورفاقه في كأس العالم للأندية 2025

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليلة الأحد، مشاركة نادي إنتر ميامي الأمريكي في بطولةكأس العالم للأندية 2025 بنسختها الجديدة.

وسيشارك في مونديال الأندية 32 نادياً عوضاً عن 7، من بينهم الفريق الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أن تقام المنافسات بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز من العام المقبل، على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح "فيفا"، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن بعد فوز نادي إنتر ميامي بدرع المشجعين سيكون في البطولة كممثل للبلد المستضيف.

وبيّن الاتحاد الدولي أن ميسي (37 عاماً) ورفاقه سيلعبون المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها على أرض ملعب "هارد روك"، في 15 يونيو 2025.

وسبق لليونيل ميسي وأن فاز بلقب مونديال الأندية 3 مرات، بقميص نادي برشلونة الإسباني.