دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل نادي فنربخشة التركي، تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أرض ملعب "شكري سراج أوغلو"، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وتحدّث مورينيو في مؤتمر صحفي عن مواجهته لفريقه السابق، "الشياطين الحمر"، قائلاً: "لا أرى أي سبب يجعل مانشستر يونايتد يخشى مواجهة فنربخشة، ولكنني أعتقد أنهم يدركون أن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة لهم، إذ كانوا يعتقدون أنها سهلة فهم على خطأ، بل أعتقد أنهم سيأتون بأقصى قوة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "أتمنى لهم الأفضل، أنتم تعتقدون أنني أخدعكم أو ألعب ألعاباً ذهنية، أو أي شيء آخر، فأنا لستُ كذلك، مانشستر لديهم فريق أفضل مما تظهره النتائج الحالية".

وسبق وأن تولى جوزيه مورينيو تدريب نادي مانشستر يونايتد بين عامي 2016 و2018، وحقق وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في موسم 2018/2017 ولقب الدوري الأوروبي عام 2017.

ومازح مورينيو الصحفيين خلال المؤتمر، إذ قال إن هناك إمكانية لفوز فريق "الشياطين الحمر" بلقب البريميرليغ، في حال معاقبة حامل اللقب آنذاك، مانشستر سيتي، إذ واجه فريق "السيتيسينز" 115 اتهاماً بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

قال المدرب البرتغالي ممازحاً: "لقد فزنا بالدوري الأوروبي، واحتللنا المركز الثاني في البريميرليغ، أعتقد أننا ما زلنا نملك فرصة الفوز بالدوري، لأنهم ربما يعاقبون مانشستر سيتي بخصم النقاط، وربما نفوز بالدوري، ويتعين عليهم (مانشستر يونايتد) أن يدفعوا لي المكافأة ويمنحوني الميدالية".

وأوضح جوزيه مورينيو أن إدارة نادي مانشستر يونايتد منحت الهولندي إريك تين هاغ، المدرب الحالي للفريق، ثقة أكبر من حيث الإبقاء عليه في منصبه رغم سوء النتائج، على عكس ما حدث مع المدرب البرتغالي في موسم رحيله عن "الشياطين الحمر".

قال مورينيو: "أنهم يحافظون على ثقتهم في المدرب (تين هاغ)، إنهم يدعمون المدرب، المدرب يبقى موسماً بعد موسم وهذا يعني الاستقرار والثقة، إنهم يمنحونه الظروف لمواصلة تطوير وظيفته، هذا كان وضعاً مختلفاً معي، لأنه كما تعلمون فزنا بالدوري الأوروبي واحتللنا وصافة البريميرليغ".