دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن فينيسيوس جونيور ورفاقه يشعرون بالحزن بسبب الفيضانات المميتة، التي أدت إلى مقتل عشرات في إقليم فالنسيا مؤخرًا.

وأوضح أنشيلوتي أن فينيسيوس ليس حزينًا بعد خسارته لجائزة الكرة الذهبية 2024 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب كرة القدم للرجال.

تحدّث كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الميرنغي" مع ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: "فينيسيوس جونيور حزين، مثلنا جميعًا، ندرك تمامًا ما يحدث (في إقليم فالنسيا)، لحسن الحظ كان لدينا المزيد من الوقت للاستعداد لهذه المباراة، وبهذا المعنى، فقد تدرب فيني جيداً، مثل أي لاعب آخر، إنه حزين، ولكن ليس لأنه لم يفز بالكرة الذهبية".

وكان ريال مدريد قد قاطع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، قال المدرب الإيطالي حول ذلك: "انتهى الأمر، ونهنئ جميع الفائزين، حصلتُ على جائزتي (أفضل مدرب للرجال) في الأول من يونيو/ حزيران، عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لقد كان أسبوعاً صعباً مؤخراً لأن الأجواء ليست طبيعية، لكننا لسنا حزينين على جوائز الكرة الذهبية، الأجواء مختلفة بسبب ما يحدث في إسبانيا".

وحول مواجهة ميلان، قال: "الاستعداد لهذه المباراة كان صعباً للغاية، لأنه لا يمكننا التركيز على العمل طوال الوقت، حتماً، هذا يؤثر على الجميع، تسمعون وتقرأون ما حدث (في إقليم فالنسيا) وهو أمر فظيع لا يصدق".

وأتمّ أنشيلوتي: "لقد أعددنا لهذه المباراة لأننا محترفون وسنحاول لعبها والفوز بها، هذا ما يتعين علينا القيام به".