دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رجل الأعمال نجيب ساويرس، مالك نادي زد إف سي، على حالة تحكيمية شهدتها مباراة فريقه مع نظيره الأهلي، على أرض ملعب الأول، الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري.

ففي الدقيقة 88، ركل لاعب النادي الأهلي، أحمد "كوكا"، قدم لاعب المنافس، رشيد أحمد، داخل الصندوق، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب شيئا بل قام باستئناف اللعب، وسط اعتراض أفراد نادي زد إف سي ومطالب باحتساب ركلة جزاء.

وكانت المباراة انتهت بفوز النادي الأهلي على ضيفه زد إف سي بهدف نظيف، في الجولة الثانية.

الجمعة، سأل أحد المتابعين على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ساويرس حول سبب عدم تعليقه على هذه الحالة التحكيمية، قائلا: "فينك مش شايفك ولا سامعك".

وردّ نجيب ساويرس على سؤال المتابع بشكل ساخر، إذ قال: "في اليابان"، وأضاف: "بدور علي حكم ياباني".

كما ردّ ساويرس على تدوينة لمتابع آخر، والتي جاء فيها: "الأهلى وزد واحد يهندسه مش ضربه جزاء هتخسرنا بعض"، إذ قال رجل الأعمال: "عندك حق...نمشيها المره دي".