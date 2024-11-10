إليك عدد المباريات المتبقية لميسي في عام 2024 ومواعيدها

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نشر الأحد ، 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته مع إنتر ميامي في عام 2024، بعد خروج النادي من كأس الدوري الأمريكي.

كان ميسي ورفاقه قد ودّعوا المسابقة عقب خسارتهم سلسلة الدور الأول للإقصائيات أمام نادي أتلانتا يونايتد، بمواجهتين لواحدة.

فاز نادي إنتر ميامي في المباراة الأولى بهدفين لواحد، ثمّ خسر في المباراة الثانية والثالثة بنتيجة 1/2 و2/3.

وتبقى لليونيل ميسي مباراتان فقط هذا العام بقميص منتخب الأرجنتين، عندما يلعب "التانغو" مع منتخبي الباراغواي وبيرو، في يومي 15 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

في العام الحالي، لعب النجم الأرجنتيني 25 مباراة مع نادي إنتر ميامي، سجّل خلالها 23 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة، وحقق برفقة زملائه كأس درع المشجعين.

فيما شارك ميسي (36 عاماً) مع منتخب بلاده في 9 مباريات، أحرز فيها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.