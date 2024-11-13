السعودية.. تصريح رينارد عن فهد المولد يشعل تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع تصريح المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، عن اللاعب فهد المولد.

ويغيب المولد عن صفوف منتخب "الأخضر"، إذ يرقد في المستشفى في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الوقت الحالي، بعد أن سقط من شرفة منزله بالدور الثاني في مدينة دبي الإماراتية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

الأربعاء، على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأسترالي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بدا رينارد متأثراً، قبل أن يتحدث قائلاً: "نتحدث عن عبد الإله العمري وعبد الإله المالكي (لاعبان يغيبان عن الفريق بداعي الإصابة)، لكن علينا أيضاً أن نفكر في فهد المولد، نحن نفتقده، وعلينا أن نقاتل من أجله".

وسبق وأن لعب فهد المولد تحت قيادة المدرب الفرنسي، البالغ من العمر 56 عاماً، وتحديداً بين عامي 2019 و2023.