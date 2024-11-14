(CNN)-- أشعلت حالة تحكيمية في مباراة السعودية وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وألغى الحكم الإماراتي عادل النقبي هدفا للمنتخب السعودي في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة سجله الظهير الأيمن سلطان الغنام.

وجاء قرار الحكم بناء على أن مدافع المنتخب السعودي، علي البليهي، كان متداخلا بالكرة وكان في موقع تسلل عندما سدد الغنام الكرة.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض أن البليهي ليس متداخلا بالكرة في حين رأى آخرون أن البليهي لم يكن متسللا أصلا وأشار آخرون إلى أن اللاعب الأسترالي لمس الكرة بيده قبل أن تصل للغنام، ورأى بعض مشجعي الأخضر أن قرار الحكم كان صحيحا بإلغاء الهدف.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الجانبين ليحافظ "ألكنغر" الأسترالي على المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن السعودية.