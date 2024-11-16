دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح بحبس لاعب نادي الزمالك المصري، أحمد فتوح، لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه (قرابة 400 دولار)، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.

في أغسطس/ آب الماضي، أحالت النيابة العامة أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات بتهمة "تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ"، بعد ثبوت قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر أثناء حادثة الدهس التي راح ضحيتها مواطن مصري، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالي في مدينة مطروح.

وفي سبتمبر/ أيلول الفائت، قررت محكمة جنايات مطروح إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه (1032 دولارًا).

السبت، عقدت محكمة جنايات مطروح جلسة لسماع مرافعة فريق دفاع اللاعب، وشكك فريق الدفاع في نتائج العينات التى أخذت من المتهم، مؤكداً الفريق على أنه لم تضبط مع أحمد فتوح أية مخدرات بحوزته، فور ضبطه عقب وقوع الحادث، وكذلك تهمة تجاوز السرعة أثناء القيادة، وفقًا لبوابة الأهرام.

وأكد الفريق أنه "لا يوجد أي تقرير رسمى يؤكد تجاوز موكله للسرعة"، إضافة إلى تقديمه تقارير عن مدة 3 سنوات ماضية صادرة من اتحاد كرة القدم ونادي الزمالك والاتحاد الإفريقي تفيد بعدم تعاطى أحمد فتوح لمنشطات أو مخدرات، مطالباً ببراءة المتهم خاصة بعد إتمام إجراءات الصلح مع أهلية المجنى عليه، وهم والدته وزوجته وأشقاءه وبنتين قصر، قبل أن يتم إصدار حكم بحبس اللاعب مع إيقاف التنفيذ وتغريمه.