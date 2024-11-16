بعد تقليص عقوبة المنشطات.. يوفنتوس يحسم مستقبل بوغبا مع الفريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الجمعة، عن توصله إلى اتفاقٍ مع متوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا، يقضي بإنهاء العقد بين الطرفين ابتداءً من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال فريق "السيدة العجوز" في بيان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "نتنمى التوفيق لبوغبا في مستقبله الاحترافي".

وكان بول بوغبا قد لعب مع نادي يوفنتوس في فترتين زمنيتين، شارك فيهما في 190 مباراة، سجّل خلالها 34 هدفاً وقدم 41 تمريرة حاسمة، وحقق عدداً من الألقاب، منها: الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمّ تقليص عقوبة إيقاف متوسط الميدان الفرنسي بسبب المنشطات إلى 18 شهراً، بعد فوزه في استئناف قدمه لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضدّ قرار عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، والذي أصدره المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات (Nado) في وقت سابق.

ومن المقرر أن يعود بوغبا للظهور مجدداً في الملاعب، في مارس/ آذار من العام المقبل.