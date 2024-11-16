دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه اللاعب سلمان الفرج رسالة إلى جماهير ولاعبي المنتخب السعودي، بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي على هامش تواجده مع "الأخضر" خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وغاب الفرج عن مباراة بين المنتخب السعودي ونظيره الأسترالي، التي انتهت بالتعادل السلبي، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن يستمر غيابه عن الملاعب لأشهر.

وكتب سلمان الفرج عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الجمعة: "قدر الله وما شاء فعل..والحمدلله على كل حال..ممتن لمشاعركم الطيبة ورسائلكم ودعواتكم التي تثلج الصدر وتخفف ألم الاصابة".

وأضاف: "قلوبنا جميعاً مع اخواني نجوم المنتخب، وثقتنا لا حدود بها..شكرا للجميع مرة اخرى ولنا عودة اقوى باذن الله بعد المرحلة العلاجية والتأهيلية..لا تحرموني من دعاكم".

ويمتلك الفرج، البالغ من العمر 35 عاما، برصيده 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة عقب خوضه 62 مباراة دولية.