دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف نادي الهلال السعودي، الأحد، مواعيد عودة الثلاثي، الحارس محمد العويس ومتوسط الميدان روبن نيفيز والمهاجم سالم الدوسري، إلى المستطيل الأخضر، بعد تعرضهم للإصابة في المرحلة الماضية.

وقال طبيب فريق "الأزرق الهلالي"، خوان خيمينيز، إن العويس قد أجرى عملاً جراحيًا في أسفل الظهر وتكلّل بالنجاح، وسيخضع لبرنامج علاجي لقرابة شهر لمتابعة "حركة الظهر وتقويته بالإضافة إلى الراحة البدنية الكاملة"، على أن يعود للمشاركة في التدريبات بشكل اعتيادي في ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح خيمينيز أن نيفيز أجرى عملاً جراحيًا في الوتر الرضفي للركبة وتكلل بالنجاح، ويخضع لبرنامج تأهيلي فائق الدقة في الوقت الحالي، على أن يكون بإمكانه اللعب مع زملائه بحلول يناير/ كانون الثاني 2025.

وأعلن خوان خيمينيز أن الدوسري يعمل على برنامج علاجي منذ أيام بعد معاناته من إصابة في الكاحل، التي ستمنعه من الظهور مع الفريق لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة.