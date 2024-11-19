دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل اللاعب إبراهيم دياز 3 أهداف، ساعد من خلالها في فوز منتخب بلاده المغرب على نظيره من ليسوتو بنتيجة 0/7، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وجاءت أهداف دياز الثلاثة في الشوط الأول، وتحديدا في الدقائق 5 و15 و42 من زمن المباراة.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) بأداء إبراهيم دياز في المباراة التي شهدت تسجيله الهاتريك الأول بقميص منتخب "أسود الأطلس".

ووصل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى المساهمة التهديفية رقم 9 مع منتخب المغرب، إذ أحرز 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، عقب خوضه 8 مباريات دولية.