ماذا قدم ميسي في مباراته الأخيرة خلال 2024؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته الأخيرة خلال 2024، بعد مشاركته في مباراة بين منتخب بلاده ونظيره من بيرو، على أرض ملعب الأول، فجر الأربعاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز رفاق ميسي في منتخب "التانغو" على ضيفهم، منتخب بيرو، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ12.

وساهم ليونيل ميسي في هدف المباراة الوحيد، إذ قدم تمريرة حاسمة إلى زميله لاوتارو مارتينيز، الذي وضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 55.

ما أرقام ميسي هذا العام؟

لعب 25 مباراة مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 13 آخرين، وحقق برفقة زملائه كأس درع المشجعين.

فيما شارك في 11 مباراة مع منتخب بلاده، أحرز فيها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، وظفر مع رفاقه بلقب كوبا أمريكا.