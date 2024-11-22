مصر.. وزارة الداخلية تتحرك بعد فيديو لشخص يهدد "زيزو" بالقتل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لشخص يهدد فيه لاعب نادي الزمالك المصري أحمد سيد "زيزو"، بالقتل إذا رحل إلى ناد آخر، بينما أصدرت وزارة الداخلية المصرية منشورا تعلق فيه على الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد (أحد لاعبي كرة القدم بأحد الأندية المصرية) حال تركه للنادي وانتقاله لنادي آخر".

وأضافت الوزارة في منشورها: "بالفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح، وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وكان أحد الأشخاص، ظهر في مقطع فيديو تداوله مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، هدد فيه بقتل نجم الزمالك "زيزو" إن انتقل من نادي الزمالك للأهلي المصري، بعد انتهاء عقده.